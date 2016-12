L'accusa

Secondo i magistrati, l'avvocato britannico David Mills avrebbe ricevuto da Silvio Berlusconi 600 mila dollari per rendere testimonianze reticenti in due procedimenti, quello sulle tangenti alla Guardia di Finanza e All Iberian.



Il calendario delle udienze

Il pm Fabio De Pasquale e gli avvocati Niccolò Ghedini, Piero Longo e Filippo Dinacci, si sono accordati per un calendario preciso delle udienze. La prossima sarà il 25 gennaio. Quel giorno e quello successivo, il 26, si concluderà l'esame del legale britannico. Il 31 gennaio, sono previste eventuali dichiarazioni spontanee di Berlusconi, due testimonianze e la consulenza tecnico della difesa, Claudia Tavernari. L'udienza del 3 febbraio, sempre secondo l'accordo, sarà dedicata all'esame di Flavio Briatore da parte della difesa e alle probabili conclusioni del consulente. Seguirà un'udienza di "riserva" per portare a termine i vari esami istruttori resi fino a quella data, mentre per il 6 febbraio sarà riconvocato l'armatore Diego Attanasio. Il 9 febbraio requisitoria del pm e conclusioni della parte civile e, infine, due giorni dopo, l'11, si terrà l'arringa difensiva e i giudici entreranno in camera di consiglio per la sentenza.



La prescrizione

Il programma è suscettibile di variazioni, visti i contrattempi che hanno modificato il calendario più di una volta. Ma se tutto dovesse andare come stabilito oggi, il procedimento dovrebbe evitare la prescrizione che, per alcuni scatterebbe il 14 e per altri o il 18 oppure il 19 febbraio.



Mills: "I 600 mila dollari non erano un regalo di Berlusconi"

Dopo lo stop di lunedì, a causa dei problemi di cuore di Mills, il dibattimento è ripreso con il controesame da parte dei difensori dell'ex premier del legale inglese che è stato ritenuto in grado di testimoniare. Mills ha risposto alle domande di Ghedini e Longo in videoconferenza da Londra e ha ripetuto quando aveva già detto a dicembre: i 600 mila dollari provenivano da Attanasio e non erano un "regalo" di Berlusconi, come aveva sostenuto nel luglio 2004 davanti agli inquirenti "Quella era una fiction - ha ribadito -. Una storia che ho inventato e modificato 10 o 12 volte perché è più facile ricordare la verità che non una storia inventata".



Berlusconi: "A Milano processano solo il sottoscritto"

Al temine del'udienza un'autodifesa di Silvio Berlusconi: "E' una cosa paradossale, il ministro della Giustizia ha dichiarato che ci sono 9 milioni di processi e 140 mila prescrizioni all'anno e a Milano processano solo il sottoscritto, che ha 61 udienze da qui a luglio". E non solo: "Io devo essere assolto nel merito perché anche oggi Mills ha detto che quei soldi li ha ricevuti da Attanasio e in più il processo è già prescritto e qualsiasi sentenza arriverà non ci saranno effetti giuridici".