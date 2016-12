Milano, fermo per il tifoso ferito

02:00

- E' in stato di fermo, piantonato dalla polizia al reparto di neuro rianimazione del policlinico di Milano, il tifoso del Genoa rimasto ferito in seguito a una colluttazione con un agente di polizia. Massimo Moro, 38 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Intorno all'una, una delegazione di dieci tifosi del Genoa è arrivata in ospedale.