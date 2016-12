Inter-Genoa, scontro con agente: tifoso grave. Giallo sulla dinamica dei fatti

foto LaPresse 05:53 - Un tifoso del Genoa è ricoverato all'ospedale in gravi condizioni, a Milano, al seguito di uno scontro con un poliziotto, durante una colluttazione avvenuta mentre il giovane dava in escandescenze contro gli agenti. L'uomo, Massimo M., di 38 anni, avrebbe battuto la testa mentre un agente cercava di riportarlo alla calma durante un controllo. E' la ricostruzione dell'accaduto fornita dalla Questura. - Un tifoso del Genoa è ricoverato all'ospedale in gravi condizioni, a Milano, al seguito di uno scontro con un poliziotto, durante una colluttazione avvenuta mentre il giovane dava in escandescenze contro gli agenti. L'uomo, Massimo M., di 38 anni, avrebbe battuto la testa mentre un agente cercava di riportarlo alla calma durante un controllo. E' la ricostruzione dell'accaduto fornita dalla Questura.

Intorno alle 20.15, Massimo M. si è presentato al varco 9 dello stadio Meazza di Milano, prima dell'inizio della partita. Ma è stato trattenuto dal servizio d'ordine perché ubriaco. L'uomo è stato portato a un vicino posto di Polizia mobile per un normale controllo.



In questa circostanza, non si sa se per un motivo in particolare o perché alterato dall'alcol, il tifoso genoano ha dato in escandescenze cercando di aggredire un agente. Un collega della Polizia è così intervenuto per cercare di bloccarlo e durante la colluttazione entrambi sarebbero caduti a terra.



Ad avere la peggio sarebbe stato il giovane picchiando la testa e riportare un grave trauma. Soccorso in stato di semi incoscienza è stato trasportato d'urgenza al Policlinico.



Ma all'ospedale è un altra la versione che i medici hanno fornito al cognato, che era allo stadio con Moro e altri due amici, giunti tutti al Policlinico intorno alle 2.30 di questa notte. Secondo quanto riportato dal familiare, il prodotto usato per sedare Moro gli avrebbe provocato una reazione allergica. Inoltre, l'uomo avrebbe ingoiato il suo stesso vomito, finito poi nei polmoni. Il tifoso non è cosciente ed è intubato, ma i sanitari hanno assicurato che non è in pericolo di vita. Si trova in stato di fermo, piantonato in ospedale.