Vigile ucciso, sabato i funerali

- Si terranno sabato alle 11 nel Duomo di Milano i funerali di Niccolò Savarino, il vigile urbano investito e ucciso nel capoluogo lombardo. La camera ardente sarà allestita da domani nella sede del Comando della polizia locale. Prevista invece per questa sera, a una settimana dall'omicidio, una fiaccolata in ricordo di Savarino: la manifestazione partirà dal luogo della tragedia, in piazza Alfieri, e si concluderà al Comando della polizia locale.