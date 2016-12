Ungheria, il killer del vigile sarà estradato

foto Ansa 17:28 - Sì dall'Ungheria alla richiesta di estradizione in Italia di Gioco Jovanovic, la cui consegna dovrà avvenire entro il 27 gennaio, sulla base del mandato di cattura europeo delle autorità milanesi. Lo ha reso noto il Tribunale di Budapest. Il 24enne, nomade di origine serbo-croata con passaporto tedesco, è stato bloccato il 15 gennaio alla frontiera fra Ungheria e Serbia ed è accusato dell'omicidio del vigile Niccolò Savarino. - Sì dall'Ungheria alla richiesta di estradizione in Italia di Gioco Jovanovic, la cui consegna dovrà avvenire entro il 27 gennaio, sulla base del mandato di cattura europeo delle autorità milanesi. Lo ha reso noto il Tribunale di Budapest. Il 24enne, nomade di origine serbo-croata con passaporto tedesco, è stato bloccato il 15 gennaio alla frontiera fra Ungheria e Serbia ed è accusato dell'omicidio del vigile Niccolò Savarino.

Il giovane potrebbe essere condannato all'ergastolo anche se scegliesse di essere giudicato con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. Secondo il codice di procedura penale, infatti, la Procura, se rimarranno 'fermi' i reati a lui contestati (l'omicidio volontario pluriaggravato e la resistenza a pubblico ufficiale), dovrà formulare una richiesta di condanna all'ergastolo anche in abbreviato, perché lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito si applica sull'isolamento diurno. Ovviamente, tutto ciò nel caso in cui verrà confermato che l'imputato è maggiorenne. In caso contrario, invece, la vicenda passerà al Tribunale dei minori.



Pm: "Nessun elemento per dire che sia minorenne"

"Non abbiamo elementi, allo stato attuale, per dire che sia minorenne". Così fonti qualificate della Procura di Milano confermano che in base agli elementi acquisiti finora, il giovane nomade fermato in Ungheria per l'omicidio del vigile urbano Niccolò Savarino è maggiorenne. Secondo i suoi familiari, il giovane avrebbe 17 anni, ma l'accusa intende dimostrare la maggiore età del nomade utilizzando una radiografia ossea effettuata lo scorso 24 dicembre quando l'uomo venne bloccato per un furto. In quell'occasione gli vennero prelevate le impronte, che coinciderebbero tra l'altro con quelle a lui prese in Ungheria.