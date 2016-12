Milano,Area C:calo ingressi del 30%

23:11

- E' stato del 30,8% il calo degli ingressi nell'Area C di Milano, la zona soggetta al pagamento di 5 euro per i veicoli: dai 43 varchi sono passati 37.228 mezzi in meno rispetto a martedì scorso. Secondo quanto comunicato dal Comune, la variazione rispetto a ieri (che aveva fatto registrare un calo del 32,5%) "è nel range delle variazioni fra i giorni centrali della settimana e il lunedì, caratterizzato da traffico inferiore".