ex assessore all'Ambiente della Lombardia, rischia di travolgere lo stesso governatore Roberto Formigoni. Agli atti dei pm di Monza che indagano sul fallimento della società Pellicano per il quale hanno emesso un provvedimento di arresto per Ponzoni c'è questa lettera del 2009, firmata dall'ex socio di Ponzoni.Il governatore della Lombardia non è indagato. Tuttavia, il gip sottolinea che "le dichiarazioni di Pennati consentirono all'indagine di estendersi dai reati fallimentari e fiscali (...) a quelle dei reati contro la pubblica amministrazione (corruzione e concussione)".Il governatore della Lombardia Formigoni ha subito replicato: "Io non conosco il signor Pennati nè conoscevo l'esistenza di questa Immobiliare Mais"."Non ho mai usufruito - ha spiegato Formigoni - di vacanze o barche pagate da questi signori o da questa azienda". Formigoni ha aggiunto che si augura che il consigliere Ponzoni si costituisca e si dimetta".Nel frattempo, l'ex assessore regionale lombardo Massimo Ponzoni, nei confronti del quale è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è rientrato dall'estero e si è presentato in Procura a Monza. Lo fanno sapere i suoi legali.Formigoni ha aggiunto che le accuse per il consigliere lombardo Massimo Ponzoni, che comunque dovranno "essere verificate", "attengono integralmente alla responsabilità personale delle singole persone". Senza sminuire la portata delle accuse, il governatore lombardo ha sottolineato che prima di tutto devono essere verificate e in secondo luogo che si tratta di responsabilità personali che non coinvolgono "minimamente la Regione Lombardia, nè l'amministrazione regionale". Formigoni ha invitato poi a quel "rispetto", ad un atteggiamento civile necessario anche in questi casi. "Non bisogna confondere - ha concluso - gli atteggiamenti personali con la politica".