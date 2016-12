Milano, l'Area C fa crollare gli accessi in centro: in circolazione un terzo dei veicoli in meno

foto Ansa Correlati A Milano debutta l'Area C 21:26 - Debutto positivo per l'Area C a Milano. O almeno per l'amministrazione comunale, con l'assessore alla Mobilità, Pierfrancesco Maran, che festeggia il calo di un terzo dei veicoli in ingresso in centro. "Sono molto soddisfatto", ha commentato il sindaco Giuliano Pisapia al termine della prima giornata con il ticket da 5 euro. Protestano però i residenti, con ore di attesa all'ufficio per la registrazione nella banca dati del Comune. - Debutto positivo per l'Area C a Milano. O almeno per l'amministrazione comunale, con l'assessore alla Mobilità, Pierfrancesco Maran, che festeggia il calo di un terzo dei veicoli in ingresso in centro. "Sono molto soddisfatto", ha commentato il sindaco Giuliano Pisapia al termine della prima giornata con il ticket da 5 euro. Protestano però i residenti, con ore di attesa all'ufficio per la registrazione nella banca dati del Comune.

"I milanesi e la città hanno risposto bene", ha detto Pisapia che lunedì mattina è andato in visita alla centrale di controllo di Atm, l'azienda di trasporto locale, per uno sguardo da vicino al 'cervellone elettronico' Joshua e per salutare i dipendenti. Il primo cittadino ha promesso "attenzione per eliminare i disagi" e fra 6 mesi un primo check up con le "eventuali modifiche necessarie".



Crollati gli accessi in centro

L'abbattimento del traffico nella Cerchia dei Bastioni è stato ottenuto. Alle 12.30 erano 18 mila le auto in meno, rispetto al dato medio della settimana scorsa, entrate nella Ztl difesa dal superticket. Un calo del 33%. Qualcuno ha deciso di schivare il pedaggio anticipando gli orari: un migliaio di veicoli (+10%) hanno preferito entrare prima del via alla congestion charge. Alle 7.30 infatti gli occhi elettronici ai 43 varchi si sono accesi e i milanesi sembrano essersi adeguati.



Lieve aumento di utenti sui mezzi pubblici

L'Atm ha schierato 275 corse in più tra bus, tram e metropolitane. Uno sforzo che ha retto all'urto. Forse anche grazie a "una partenza non proprio scoppiettante per quanto riguarda l'aumento dei passeggeri", ha spiegato il presidente dell'Atm, Bruno Rota. Sono stati 5.500 gli utenti in più, alle 10 e rispetto a lunedi' scorso, per le tre linee del metrò. Una crescita del 6% a cui si aggiunge il +10% di bus e tram, con punte che hanno raggiunto il +15%. In aumento anche l'uso dei parcheggi di interscambio e del bikesharing (+10%), al contrario di moto e motorini che, nonostante non paghino, hanno subito un calo di circa il 10%.



Disagi agli uffici di registrazione per i residenti

Hanno funzionato a pieno regime anche l'infoline del Comune, i centralini dei vigili, oltre al sito internet e al numero verde Atm che è stato tempestato da 11 mila chiamate (8 mila ticket acquistati alle 15 e 9 mila fra residenti, commercianti e artigiani registrati). Più problematica la situazione all'ufficio nella centrale piazza Duomo dedicato ai residenti. Centinaia di persone, specie anziani, si sono messe in fila sin dalle 6.30. Problemi informatici hanno per di più allungato di ore le attese esasperando gli animi dei presenti.