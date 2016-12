Il killer del Suv: "200mila euro se mi copri"

foto Ansa 18:19 - Goico Jovanovic, il nomade fermato in Ungheria per aver travolto e ucciso con un Suv il vigile Niccolò Savarino, cercò di salvarsi dal carcere, tentando di corrompere la donna "prestanome", a cui era intestato il fuori strada. "Se nei guai, con la tua macchina hanno commesso un omicidio, ti do 200mila euro se mi copri". Sono le parole che l'assassino slavo intonò al telefono affinché la donna si fosse assunta ogni responsabilità e così scamparla. - Goico Jovanovic, il nomade fermato in Ungheria per aver travolto e ucciso con un Suv il vigile Niccolò Savarino, cercò di salvarsi dal carcere, tentando di corrompere la donna "prestanome", a cui era intestato il fuori strada. "Se nei guai, con la tua macchina hanno commesso un omicidio, ti do 200mila euro se mi copri". Sono le parole che l'assassino slavo intonò al telefono affinché la donna si fosse assunta ogni responsabilità e così scamparla.

Da indiscrezioni investigative è emerso anche che i due nomadi all'interno del Bmw X5 fossero in Bovisa per "loschi affari". Almeno un testimone avrebbe visto uno dei due occupanti del Suv, prima che iniziasse il breve inseguimento che ha portato all'omicidio del vigile, parlare con un uomo attraverso un finestrino, nel parcheggio.



L'indiscrezione avvalora l'ipotesi, peraltro spesso adombrata, che i due occupanti del veicolo si fossero recati nel parcheggio della Bovisa proprio per qualche losco affare.