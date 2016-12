foto Dal Web Correlati Il video che spiega come funziona

E' partito oggi, alle 7.30, e non senza polemica, il progetto Area C, il ticket di ingresso da cinque euro nel centro di Milano per quasi tutte le auto, in vigore dal lunedì al venerdì fino alle 19.30. Da giorni ai 43 varchi di ingresso e in tutta la città sono stati montati i cartelli di avviso, e oggi ad ogni varco ci sono anche due agenti della polizia locale.

Dalla cosiddetta 'congestion charge' sono esentati solo moto e motorini, mezzi elettrici e (fino a dicembre) gpl, metano, bifuel e ibridi, oltre alle auto di disabili, malati cronici e di enti e associazioni di volontariato. Non possono invece entrare in centro auto benzina non catalitiche e diesel euro 0, 1, 2 e 3 (salvo quelle di servizio e dei residenti).



I residenti del centro hanno 40 ingressi gratuiti e poi pagheranno un ticket 'scontato' di due euro. Gli altri devono pagarne cinque, il giorno stesso o il giorno dopo l'ingresso. E' previsto comunque un periodo di tolleranza: ci sono, infatti, due mesi (fino al 17 marzo) per pagare i ticket di questo primo periodo.



Grandi manovre al call center del Comune, dove sono a disposizione 140 operatori, mentre Atm, l'azienda dei trasporti, ha preparato il personale, inclusi 70 addetti per 'dirigere' il traffico sulle banchine più affollate delle metropolitane.