Svizzera, muore a 10 anni sulle piste da sci

foto Dal Web 16:39 - Un bambino di 10 anni è morto in un incidente sulla neve sulle piste di Airolo in Svizzera. Secondo la polizia cantonale il giovane sciatore, residente nel Varesotto, è andato a sbattere violentemente contro un cumulo di neve. Il bambino stava sciando insieme al padre quando, per cause ancora da accertare, ha sbattuto contro l'ostacolo. Il bambino è stato subito soccorso ma dopo un'ora è morto. - Un bambino di 10 anni è morto in un incidente sulla neve sulle piste di Airolo in Svizzera. Secondo la polizia cantonale il giovane sciatore, residente nel Varesotto, è andato a sbattere violentemente contro un cumulo di neve. Il bambino stava sciando insieme al padre quando, per cause ancora da accertare, ha sbattuto contro l'ostacolo. Il bambino è stato subito soccorso ma dopo un'ora è morto.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, anche gli agenti del Reparto Mobile Sopraceneri e della Polizia Scientifica, per poter stabilire le cause della disgrazia. La esatta dinamica infatti non è ancora stata chiarita.



L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno di domenica lungo una pista in zona Ravina. Dopo la caduta, il bambino è stato subito soccorso e i tentativi di rianimare il piccolo sono durati circa un'ora. Poi, il bambino ha smesso di respirare.