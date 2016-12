Vigile ucciso, Jovanovic il fermato

11:41

- Si chiama Goico Jovanovic l'uomo fermato per l'omicidio del vigile a Milano. Il nomade è stato trovato in una località denominata Kelebia, sul confine tra l'Ungheria e la Serbia, da dove intendeva fuggire poi in Sudamerica. Il mandato di cattura europeo spiccato contro di lui dalla Procura di Milano lo accusa di omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Sulla sua identità sono in corso accertamenti per via dei suoi numerosi alias.