Vigile ucciso, i due nomadi erano sul luogo del delitto anche dopo l'omicidio

foto Tgcom24 14:07 - Dopo aver travolto Niccolò Savarino, il vigile che aveva cercato di fermarli per un controllo in zona Bovisa, a Milano, i due nomadi sul Suv investitore hanno agito con grande freddezza. Secondo indiscrezioni i due, senza mai abbandonare l'auto, sarebbero rimasti nella zona per almeno un paio d'ore nonostante il clamore dell'episodio e l'arrivo dei soccorsi.

Gli investigatori della Polizia locale e della Polizia di Stato hanno ricostruito la dinamica del delitto, e pur nel massimo riserbo, si profilerebbe la permanenza dei due nomadi nella zona, mentre sulle prime si era pensato a una precipitosa fuga. Tra l'altro dopo l'investimento, i due, si sono fermati a togliere la bicicletta del vigile da sotto il Suv, e quando poi sono arrivati in via Lancetti (dove poi è stata trovato il mezzo) hanno chiesto a una donna se poteva spostare la sua auto per parcheggiare.



Il pm di Milano Mauro Clerici, titolare delle indagini per omicidio volontario, ha disposto l'esame autoptico sulla salma del vigile urbano: l'autopsia sul cadavere di Niccolò Savarino verrà effettuata lunedì.