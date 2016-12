Monza, ragazza trovata morta in casa: forse è stata strangolata

foto LaPresse Correlati Le immagini dell'omicidio 05:58 - Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta in casa a Monza nel pomeriggio. La giovane è stata strangolata nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, con un mezzo di base e l'automedica. Secondo le prime informazioni l'appartamento in cui è stata trovata morta la ragazza viene condiviso da due famiglie del Bangladesh. - Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta in casa a Monza nel pomeriggio. La giovane è stata strangolata nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, con un mezzo di base e l'automedica. Secondo le prime informazioni l'appartamento in cui è stata trovata morta la ragazza viene condiviso da due famiglie del Bangladesh.

La giovane, anche lei originaria del Bangladesh, è stata trovata sul letto, con una sciarpa intorno al collo, priva di vita dallo zio. La ragazza non si trovava infatti in casa dei suoi genitori, con cui risiedeva, ma in un altro appartamento, un monolocale, ospite appunto di uno zio.



Capire perché si trovasse lì, e con chi si fosse accompagnata nelle ultime ore, è il primo obiettivo degli investigatori. Anche per questo motivo il parente della giovane vittima è stato portato in questura per meglio chiarire, al momento, fatti e particolari del delitto.



La salma della 18enne è stata portata a Milano per l'autopsia. Gli investigatori stanno sentendo i vicini e lo zio che si era trasferito con la ragazza nell'appartamento solo una quindicina di giorni fa. Non sono ancora chiari i motivi per cui la ragazza avesse deciso di trasferirsi a Monza e lasciare la casa dei familiari, che si trova in provincia di Varese. Del caso si occupa il pubblico ministero di Monza, Alessandro Pepe', che si appresta ad aprire il fascicolo.