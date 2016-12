Vigile ucciso, "Killer in fuga"

09:11

- "Abbiamo alcune piste su cui stiamo lavorando, ma non abbiamo alcuna certezza né fermato persone, non abbiamo la certezza che si tratti di nomadi". Con queste parole l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha smentito a Tgcom24 il fermo dei presunti colpevoli della morte del vigile di quartiere investito ieri a Milano. "Stiamo seguendo le tracce, probabilmente non sono usciti da Milano", ha aggiunto.