Niccolò, il vigile stimato da tutti che nel tempo libero aiutava i disabili

foto Ansa 14:02 - Nel ricordo degli amici e dei colleghi non c'è una nota negativa. Solo parole belle per quel vigile stimato da tutti a cui qualcuno ha tolto inspiegabilmente la vita. Niccolò Savarino non solo era conosciuto per essere un uomo corretto e riservato, ma senza renderlo pubblico, si occupava di fare volontariato in favore dei disabili. "Lui non voleva farsi pubblicità - dice un collega e amico - ma io so che lavorava da anni per assistere gli handicappati".

"Mia sorella è ammalata di una patologia invalidante e mi raccontava che lui faceva parte dei volontari di un'associazione. Era una persona splendida - aggiunge il collega -. Era diventato vigile dopo essere stato per anni un impiegato comunale. Aveva vinto un concorso interno ed era diventato agente di polizia locale da una decina d'anni".



Savarino, di 42 anni, faceva prevalentemente il vigile di quartiere ed era considerato un collega "buono e dal temperamento molto calmo", non certo uno che voleva strafare ma una persona posata e competente. Niccolò era originario della Sicilia "ma ormai era un nordico come tutti qua, perché si era trasferito a Milano molto giovane". Savarino abitava a Rho (Milano) in compagnia del fratello, non era sposato ma fidanzato. I suoi genitori, invece, abitano in un paesino vicino a Licata (Agrigento), anche se il padre, in particolare, veniva spesso a casa dei figli a passare dei periodi con loro.