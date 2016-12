Vigile ucciso a Milano, la rabbia dei colleghi: "Prenderemo chi ha ucciso Niccolò"

foto Ansa 14:02 - I colleghi di Niccolò Savarino, il vigile investito e ucciso a Milano, non riescono a credere a quanto è successo. Tra i tanti accorsi all'ospedale Niguarda, dove è stata ricomposta la salma della vittima, c'è rabbia e frustrazione. "Lo prenderemo, lo prenderemo", afferma un collega con le lacrime agli occhi. "Era un ragazzo d'oro", ricorda uno dei suoi superiori. - I colleghi di Niccolò Savarino, il vigile investito e ucciso a Milano, non riescono a credere a quanto è successo. Tra i tanti accorsi all'ospedale Niguarda, dove è stata ricomposta la salma della vittima, c'è rabbia e frustrazione. "Lo prenderemo, lo prenderemo", afferma un collega con le lacrime agli occhi. "Era un ragazzo d'oro", ricorda uno dei suoi superiori.

In ospedale, camminando quasi sorretta da due colleghe del vigile rimasto ucciso, è arrivata anche la compagna dell'uomo. Giunti al Niguarda quasi insieme, per portare le condoglianze, anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e l'ex vicesindaco Riccardo De Corato. Hanno trovato la fidanzata dell'agente ucciso ancora nella sala d'attesa. Si sono avvicinati, poi insieme a lei sono entrati per alcuni minuti di raccoglimento nella stanzetta in cui è stato collocata la salma e dove c'era già il fratello della vittima.



"Siamo sgomenti, questo delitto non deve rimanere impunito", ha detto Pisapia all'uscita. "E' stato un omicidio a freddo - ha sostenuto De Corato -. Serve la certezza della pena". Dopo la visita dei rappresentanti delle istituzioni, in ospedale sono rimasti parenti, amici, colleghi dell'agente della Polizia locale. Savarino era in servizio da una decina d'anni, era da poco rientrato dalle ferie.



"Via radio - ha ricordato una collega - ci hanno allertati per un investimento intenzionale con fuga. Siamo arrivati là e abbiamo visto lo spettacolo". Una sequenza rimasta negli occhi del collega Gabriele, con cui la vittima lavorava in coppia, in bicicletta, come vigili di quartiere alla Bovisasca. E che adesso, come tutti gli altri, attende di vedere il volto di chi ha provocato tanto dolore.



Venerdì vigili in lutto in tutta la Lombardia

"Abbiamo chiesto a tutti i vigili della Lombardia di portare un segno di lutto sui mezzi di servizio o sulle divise per ricordare il collega barbaramente ucciso a Milano". Lo ha detto Daniele Vincini, segretario del Sulpm, il sindacato con il maggior numero di iscritti nella polizia locale di Milano. "E' però necessario anche rivedere l'impostazione dei vigili di quartiere - ha aggiunto Vincini -. Non si può continuare a pensare che i Vigili possano affrontare il tipo di criminalità di una metropoli come Milano con questa impostazione".