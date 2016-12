Vigile ucciso, Pisapia: "Sgomenti"

20:56

- "Siamo sgomenti, non ci sono parole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, arrivando in via Varè dove è stato ucciso da un Suv un agente della polizia municipale. "Chi non c'è più avrà giustizia - ha detto il primo cittadino -. Ci impegneremo perché sia arrestato e punito adeguatamente chi ha commesso questo delitto, un delitto che non doveva succedere e non dovrà mai più accadere".