07:08

- "Non vedo che cosa c'entro io con tutto questo. Non sono mai stata a Brembate e vivo qui a 800 chilometri di distanza". Lo ha detto in una intervista televisiva Elisa Fusciello, la donna di Cassino sottoposta all'esame del Dna perché il suo cellulare avrebbe agganciato una cella della zona di Brembate il giorno della scomparsa di Yara Gambirasio. La donna, proclamando la sua innocenza, si è detta "scioccata".