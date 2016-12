Busta sospetta in uffici Equitalia

11:58

- Una busta contenente polvere sospetta è arrivata negli uffici milanesi di Equitalia in via dell'Innovazione 15. Si è reso necessario l'intervento del 118 di Milano: tre le persone potenzialmente coinvolte perché venute a contatto con il contenuto della busta. Sono state tutte portate all'ospedale Sacco per effettuare controlli di routine. Attivate inoltre le procedure di prevenzione per il cosiddetto "protocollo antrace".