Monossido,5 ricoverati nel Milanese

09:01

- Cinque persone sono rimaste intossicate a San Giorgio su Legnano, piccolo Comune in provincia di Milano, per una fuga di monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto la scorsa notte. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Per due di essi è stata necessaria la terapia in camera iperbarica. Le loro condizioni, al momento, non sono note.