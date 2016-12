Operaio edile ucciso sotto casa nel Milanese

foto Ansa 06:11 - Un operaio di 38 anni, incensurato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, mentre rincasava. Sembra che non vi siano testimoni dell'omicidio. La vittima è stata raggiunta, poco prima delle 21, da tre proiettili: uno alla testa, uno alla gamba e uno alla schiena. - Un operaio di 38 anni, incensurato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, mentre rincasava. Sembra che non vi siano testimoni dell'omicidio. La vittima è stata raggiunta, poco prima delle 21, da tre proiettili: uno alla testa, uno alla gamba e uno alla schiena.

La vittima, Luca Saverio Verracina, era nata a Milano e aveva 38 anni: era un operaio edile, senza precedenti penali, sposato e con un figlio piccolo che frequenta le elementari. I killer lo hanno raggiunto mentre rincasava davanti all'officina di un parente, esplodendogli contro colpi di una o più pistole di piccolo calibro. Verracino è stato raggiunto da tre proiettili alla testa, alla gamba e alla schiena. L'uomo è morto all'istante senza che nessuno vedesse niente nonostante abitasse in un popoloso quartiere residenziale di Zibido, una frazione di San Giuliano Milanese. L'allarme è stato dato dai vicini.



Vicino al corpo i carabinieri hanno trovato un coltello, non insanguinato. Non è ancora chiaro a chi sia appartenuto, se alla vittima stessa o agli esecutori.



I carabinieri ritengono che si sia trattato di una esecuzione e tendono ad escludere la rapina finita nel sangue o una lite degenerata. Tuttavia, non risulta che Verracina avesse litigato in passato con qualcuno o che avesse ricevuto minacce. L'assenza di testimoni non ha saputo stabilire se l'assassino o gli assassini siano fuggiti a piedi o con un mezzo.



La moglie alla notizia dell'uccisione del marito ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale, nel vicino comune di Vizzolo Predabissi, con l'aiuto dei militari.