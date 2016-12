Bimba in coma, fermato il padre

18:34

- E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravissime il padre della bambina egiziana di due anni finita in coma due settimane fa dopo che, secondo quanto avevano raccontato i genitori, era caduta da una scala in casa, a Soresina (Cremona). L'uomo, di 29 anni, è stato bloccato dalla Squadra mobile all'aeroporto di Orio al Serio, mentre cercava di imbarcarsi con un biglietto per Alessandria d'Egitto.