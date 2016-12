San Raffaele passa di mano: la cordata Ior-Malacalza non rilancia, vince Rotelli

foto LaPresse Correlati Profiti: "L'ospedale è salvo, missione compiuta" 16:11 - Ior e Malacalza non hanno presentato un'offerta dai notai Chiodi e Daelli entro il termine della gara per il San Raffaele, rinunciando così a rilanciare a 405 milioni di euro, cifra messa sul piatto da Giuseppe Rotelli. Quest'ultimo si aggiudica così il gruppo ospedaliero fondato da don Luigi Verzè. - Ior e Malacalza non hanno presentato un'offerta dai notai Chiodi e Daelli entro il termine della gara per il San Raffaele, rinunciando così a rilanciare a 405 milioni di euro, cifra messa sul piatto da Giuseppe Rotelli. Quest'ultimo si aggiudica così il gruppo ospedaliero fondato da don Luigi Verzè.

Le banche creditrici del San Raffaele non hanno ricevuto alcuna controfferta dal gruppo Ior- Malacalza, che per primo aveva presentato un piano di salvataggio per l'ospedale fondato da Don Luigi Verze. Eventuali altre proposte, secondo quanto disposto dal Tribunale fallimenre di Milano, sarebbe dovuta arrivare nell'ufficio del notaio Enrico Chiodo Daelli entro le 12.00 di oggi.



''Stiamo verbalizzando la constatazione notarile del fatto che Ior e Malacalza non hanno presentato un allineamento all'offerta di Rotelli'', ha spiegato il notaio Enrico Chiodi Daelli.



Intanto i giudici fallimentari dovranno mettersi al lavoro per 'adattare' il piano concordatario dello scorso ottobre, con tutte le sue regole e 'paletti', al nuovo investitore che a breve dovrebbe quantomeno nominare i suoi rappresentanti nei tre posti, tra cui quello ricoperto da Don Verze', nel board.



Inoltre, come stabilito dal concordato preventivo, qualsiasi controversia dovesse sorgere attorno alla nuova proprietà dell'ospedale dovrà passare al vaglio del giudice delegato e cioè di Filippo Lamanna che e' anche presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano.