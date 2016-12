Bergamo, quando i saldi diventano truffa

Una truffa in piena regola quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Bergamo con l'operazione denominata "I furbetti dei saldi", effettuata nel corso del primo week end di vendite a prezzi sconati. I finanzieri hanno così accertato in circa il 10% dei casi, varie irregolarità relative a saldi ingannevoli nei confronti dei clienti.

Durante la settimana che ha preceduto l'inizio dei saldi, i militari hanno fotografato su tutto il territorio provinciale le vetrine di oltre 100 esercizi commerciali in modo da poter poi effettuare successivi confronti con i prezzi praticati sugli stessi prodotti posti in saldo a partire dal 5 gennaio. Come da copione, i controlli hanno riscontrato che in sei negozi i prezzi dei prodotti in offerta erano stati aumentati rispetto a quelli precedenti.

Le foto scattate dai finanzieri sono inequivocabili. Ad esempio, un gilet di piumino esposto prima dei Saldi costa 179 euro. Dopo il 5 gennaio viene esposto con prezzo iniziale di 259 euro e scontato di 173. C'è poi una borsa, che costava 64 euro prima del 5 gennaio e costa uguale dopo, con prezzo di listino gonfiato.

Sono stati anche accertate varie violazioni per la mancata presenza sul cartellino di vendita di tutti gli elementi obbligatori: prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale. A tredici commercianti trasgressori è stata contestata una sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro.