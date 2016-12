S.Raffaele,Valsecchi resta in cella

16:35

- Resta in carcere Mario Valsecchi, l'ex direttore amministrativo del San Raffaele arrestato il 13 dicembre per associazione per delinquere e bancarotta nell'inchiesta milanese sull'ospedale milanese. La decisione di confermare la custodia cautelare è stata presa dal Tribunale del Riesame di Milano. Un'istanza di arresti domiciliari presentata dal legale di Valsecchi era già stata respinta, il 28 dicembre, dal gip Vincenzo Tutinelli.