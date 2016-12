Rapina al kebab ripresa in diretta

foto Da video 08:39 - "E' venuto dentro con la pistola in mano e mi diceva: 'dammi i soldi, ti ammazzo'". Momenti di terrore, quelli vissuti dal turco Murat, titolare di un kebab a Pioltello, nel Milanese. Un rapinatore - un italiano secondo quanto risulta ai carabinieri - ha fatto irruzione nel locale del turco, ma lui, con grande sangue freddo, gli ha tenuto testa. Il tutto sotto l'occhio di una telecamera di sorveglianza artigianale costruita da Murat con una webcam. - "E' venuto dentro con la pistola in mano e mi diceva: 'dammi i soldi, ti ammazzo'". Momenti di terrore, quelli vissuti dal turco Murat, titolare di un kebab a Pioltello, nel Milanese. Un rapinatore - un italiano secondo quanto risulta ai carabinieri - ha fatto irruzione nel locale del turco, ma lui, con grande sangue freddo, gli ha tenuto testa. Il tutto sotto l'occhio di una telecamera di sorveglianza artigianale costruita da Murat con una webcam.

"Io ho aperto la cassa - racconta ancora l'uomo al settimanale locale La Gazzetta della Martesana - e gli ho fatto vedere che non c'era quasi niente. Ho preso in mano due 5 euro e glieli ho fatti vedere ma non li lasciavo. Così se voleva prenderli doveva venire vicino, e io potevo rubargli la pistola". Alla fine il bandito se n'è dovuto andare con un bottino di soli 60 euro, inseguito dal ristoratore e da un assistente armati di bastoni.



