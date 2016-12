Bergamo, tensione dentro lo stadio

14:38

- Momenti di forte tensione allo stadio di Bergamo dove si sta per disputare la partita tra Atalanta e Milan. I tifosi rossoneri sono entrati in contatto con le forze dell'ordine che tentavano di fare da argine con quelli atalantini. Nei disordini sugli spalti, culminati in un lancio di bottiglie e fumogeni, un carabiniere è rimasto contuso a una mano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per riportare la calma.