Incendio in casa,grave disabile

- Un disabile ultraottantenne è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda a Milano in seguito a un incendio, sviluppatosi per cause ancora ignote, nel suo appartamento. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e agli arti superiori. Ricoverato anche un vigile del fuoco in condizioni non gravi, probabilmente per aver inalato del fumo, mentre un'anziana coinvolta ha rifiutato il trasporto in ospedale.