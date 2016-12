Lite in centro anziani:uomo in coma

13:02

- Un uomo di 81 anni si trova ricoverato in gravi condizioni a Milano, per i traumi riportati in seguito a un'aggressione avvenuta durante una lite in un centro anziani. La vittima è stata colpita con il suo bastone da un altro frequentatore del centro, di 73 anni, ora denunciato per lesioni gravi. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in un centro in zona Comasina ma le condizioni dell'81enne si sono aggravate solo in tarda serata.