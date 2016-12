Milano, Riesame: Lele Mora resta in carcere

foto LaPresse Correlati Pochi giorni fa il tentativo di suicidio 12:09 - Resta in carcere Lele Mora, l'agente dei vip in carcere dal 20 giugno per la bancarotta della sua Lm Management per la quale ha patteggiato la condanna a 4 anni e 3 mesi. I giudici del tribunale del Riesame di Milano hanno nuovamente "bocciato" l'istanza di revoca della carcerazione presentata dai legali del manager che nei giorni scorsi ha anche tentato il suicidio. Ancora non si conoscono le motivazioni dei giudici. - Resta in carcere Lele Mora, l'agente dei vip in carcere dal 20 giugno per la bancarotta della sua Lm Management per la quale ha patteggiato la condanna a 4 anni e 3 mesi. I giudici del tribunale del Riesame di Milano hanno nuovamente "bocciato" l'istanza di revoca della carcerazione presentata dai legali del manager che nei giorni scorsi ha anche tentato il suicidio. Ancora non si conoscono le motivazioni dei giudici.

L'agente dello spettacolo, che ha patteggiato 4 anni e tre mesi per bancarotta, è in carcere dal giugno scorso. Dimagrito 40 chili, il 30 dicembre ha tentato il suicidio ostruendosi naso e bocca con dei cerotti. Al momento per la difesa restano due le possibilità aperte per un eventuale alleggerimento della misura. O si attende la perizia disposta d'ufficio dal gip di Milano, Elisabetta Meyer, che potrebbe stabilire un'incompatibilità con il carcere, o si presenta ricorso in Cassazione.



Proprio nei giorni scorsi il legale di Mora, Luca Giuliante aveva depositato alla cancelleria del gip una breve relazione disposta dal consulente di parte, secondo la quale "le modalità di attuazione del tentativo di suicidio del giorno 30 dicembre 2011 sembrano riferibili ad una prima osservazione superficiale ad un gesto autolesivo dimostrativo ma al contrario rappresenta un importante campanello di allarme per il rischio futuro di attuazione di gesti autolesivi ben più gravi secondo una progettualità di morte".