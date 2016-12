Brescia, negoziante pubblica su Facebook il video del ladro in azione: "Aiutatemi a trovarlo"

foto Da video 11:42 - La caccia al ladro nel 2012 corre su Facebook. L'iniziativa è di un commerciante di Darfo Boario Terme, nel Bresciano, vittima di un furto poche ore prima di Capodanno. Per risalire all'identità del malvivente, che si è portato via un bottino di oltre undicimila euro, il titolare ha pubblicato sul web un video che ritrae il ladro in azione e ha lanciato un appello: "Chiunque lo riconosca ci aiuti". - La caccia al ladro nel 2012 corre su Facebook. L'iniziativa è di un commerciante di Darfo Boario Terme, nel Bresciano, vittima di un furto poche ore prima di Capodanno. Per risalire all'identità del malvivente, che si è portato via un bottino di oltre undicimila euro, il titolare ha pubblicato sul web un video che ritrae il ladro in azione e ha lanciato un appello: "Chiunque lo riconosca ci aiuti".

Tutto è successo nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Approfittando delle tenebre qualcuno ha fatto irruzione nel negozio e si è portato via computer, tablet e lettori mp3, oltre all'incasso della giornata. "E' accaduto nel cuore del periodo natalizio, quindi c'era molta merce nel negozio", racconta Giovanni Massoli, titolare dell'attività. All'apertura è stato lui a fare la brutta scoperta. "Ho subito fatto denuncia ai carabinieri, ma mi è stato detto che molto probabilmente si tratta di una persona senza fissa dimora e non si potrà fare nulla".



Massoli non si è però perso d'animo. Ha preso il filmato delle telecamere interne e l'ha pubblicato su Facebook, chiedendo aiuto ai propri amici. "Il video è molto lungo, a un certo punto anche il ladro si è accorto delle telecamere e ha spento la luce del negozio", spiega. "Ho preso la parte in cui è visibile e ho chiesto aiuto ai miei amici, nella speranza che si possa arrivare a una svolta". Nelle immagini si vede il malvivente a volto scoperto mentre preleva denaro da un cassetto.





Alessandro Bontempi