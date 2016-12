Scommesse, domiciliari a Sartor

16:34

- Il gip di Cremona ha concesso gli arresti domiciliari a Luigi Sartor, ex giocatore di Parma, Inter e Roma, in carcere dal 19 dicembre nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. I magistrati accusano Sartor di essere il contabile dei "bolognesi", capeggiati da Beppe Signori, e mediatore con il gruppo di Singapore. Quest'ultimo avrebbe gestito tutte le scommesse in Italia e anche all'estero.