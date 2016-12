Crema, sette ragazzi assaltano una villa

foto Ansa Correlati E TU COSA NE PENSI? 11:27 - Sette ragazzi del Cremasco, tre dei quali minorenni, armati di mazze, martelli e pistole giocattolo hanno assaltato la villa di un imprenditore del posto mentre in casa si trovavano solo il figlio e altri tre amici. Obiettivo due "pipe" in vetro utilizzate per fumare stupefacenti. I sette, identificati, sono stati denunciati al tribunale dei minori di Brescia e alla procura della Repubblica di Crema. - Sette ragazzi del Cremasco, tre dei quali minorenni, armati di mazze, martelli e pistole giocattolo hanno assaltato la villa di un imprenditore del posto mentre in casa si trovavano solo il figlio e altri tre amici. Obiettivo due "pipe" in vetro utilizzate per fumare stupefacenti. I sette, identificati, sono stati denunciati al tribunale dei minori di Brescia e alla procura della Repubblica di Crema.

Per tutti l'accusa è di concorso in rapina aggravata e porto abusivo d'armi e di oggetti contundenti.



L'assalto della banda è avvenuto nella tarda serata del 28 dicembre ma è stato reso noto solo oggi. I ragazzi, quasi tutti studenti, hanno fatto irruzione nella villa dell'imprenditore a volto scoperto, armati di due pistole giocattolo, cui era stato tolto il tappo rosso per farle sembrare vere, una mazza in legno e un martello. In casa hanno trovato i quattro giovani.



Minacciando i loro coetanei, hanno portato via le pipe in vetro. Una volta fuggiti, il figlio dell'imprenditore e gli amici non hanno chiamato le forze dell'ordine; le indagini dei carabinieri sono quindi partite con un giorno di ritardo.



Le perquisizioni nelle abitazioni degli aggressori hanno portato al ritrovamento di due pistole giocattolo, prive del tappo rosso, e delle pipe rapinate che erano custoditi nell'abitazione di un diciottenne componente della banda che vive in un paese vicino. Al termine tutti sono stati identificati e condotti in caserma. Uno di loro, maggiorenne, ha già denunce a suo carico.