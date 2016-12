Immigrato ucciso dal monossido

20:51

- Un immigrato è morto a Soresina, nel Cremonese, intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da un fuoco acceso dentro un bidone di latta per scaldarsi dopo essersi rifugiato in un cascinale disabitato. Il corpo dell'uomo, Mohamed El Hayani, 44 anni, è stato trovato da due persone che ogni giorno si recano al cascinale per nutrire i gatti randagi.