Don Verzè,camera ardente di 2 ore

17:01

- La camera ardente per il saluto a don Luigi Verzè, fondatore dell'istituto scientifico-sanitario San Raffaele, resterà aperta per sole due ore, dalle 9.30 alle 11.30 di domani, nella residenza privata del sacerdote. A don Verzè, scrive l'ufficio stampa del San Raffaele, sarà tributato un "omaggio affettuoso" con interventi dei medici e dei docenti che hanno lavorato accanto a lui, mentre ufficialmente non è prevista la presenza di autorità.