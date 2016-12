San Raffaele, l'ultimo saluto a don Verzé

Il feretro del fondatore del San Raffaele già questa mattina era stato accolto dagli applausi all'uscita dalla camera ardente allestita nel ciborio dell'istituto, per permettere ai dipendenti e a chi lo conosceva di portargli l'ultimo saluto. La salma è partita poi alla volta di Illasi (Verona), paese natale del sacerdote, dove sono stati celebrati i funerali. La salma sarà, poi, tumulata nella cappella della Madonna della Vita del San Raffaele.



Ieri la Guardia di finanza aveva acquisito la cartella clinica del prete. A quanto si è appreso dall'ospedale San Raffaele, le Fiamme Gialle hanno fotocopiato i dati clinici relativi al fondatore del polo ospedaliero. Secondo il portavoce dell'ospedale, Paolo Klun, è "una prassi consolidata per i casi di persone coinvolte in vicende finanziarie". All'ora di pranzo dell'1 gennaio, nella cappella privata della casa di don Luigi Verzè accanto all'ospedale San Raffaele di Milano, si è svolta una messa celebrata da don Martino.



Lo sfogo di Zammarchi: "Inchiesta San Raffaele? Una cazzata"

L'imprenditore edile Pierino Zammarchi, indagato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sul crac del San Raffaele, all'uscita dalla camera ardente del sacerdote si è lasciato andare ad un amaro sfogo e ha detto di non aver mai lavorato per il pubblico "perché bisognava pagare. Io ho lavorato anche per Rotelli (il "re" della Sanità lombarda che ha fatto l'offerta per il S. Raffaele - ndr), a San Donato, e anche lì si pagava la percentuale".



Zammarchi ha parlato di "un meccanismo che funziona da qualunque parte lavori: Roma, Milano, Sicilia, Sardegna". Per quanto riguarda, invece, l'inchiesta sul San Raffaele: "Questa è l'ultima delle cazzate. Non è stato fatto nulla di particolare".



Al Bano: "Su di lui dette cose vergognose"

Difende senza se e senza ma Don Luigi Verzé, il cantante Al Bano, che questa mattina si è recato alla camera ardente allestita per rendere l'ultimo omaggio al fondatore del San Raffaele. "Ho letto delle cose veramente vergognose su Don Verzé - ha affermato - non se le meritava. Si è detto anche che l'hanno aiutato a morire, nel senso che tutti questi eventi non hanno facilitato il suo stare in vita. Ma lui parlerà sempre, vivrà sempre grazie alle cose che ha fatto. Lo dico perché l'ho conosciuto bene, ne ho conosciuto l'umanità, la determinazione, i suoi progetti. Era un uomo che anche a 90 anni faceva progetti per gli altri". E qualche riferimento alle opere volute da Don Verzé che hanno creato non poche polemiche, Al Bano lo fa: parla della famosa cupola sulla quale svetta un angelo. "Quella cupola non è altro che l'unione tra lui e il divino - ha aggiunto - lui un giorno mi disse che voleva morire lì, vicino al suo angelo Raffaele. Ma nessuno parla di cosa c'è sotto quella cupola, e cioè una bella Università, una bella cucina di nuovi cervelli di cui l'Italia ha bisogno".