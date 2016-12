Bologna, morto fuori da discoteca

12:56

- Un marchigiano di 28 anni è stato trovato morto all'alba fuori da una discoteca, alla periferia di Bologna. Il giovane, A.R., originario di Fabriano, nell'Anconetano, è stato notato da alcuni passanti in un campo verso le 5.30, nelle vicinanze del locale. Il giovane aveva piccoli precedenti per assunzione di droga. L'autopsia servirà a capire la causa del decesso: non è escluso un abuso di alcol o droga. Sul corpo non c'erano segni di violenza.