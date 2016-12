Morte don Verzé:calma al S.Raffaele

foto Ansa 13:32 - Quiete assoluta, questa mattina, al S.Raffaele di Milano, e presso la residenza di don Verzé, morto il 31 dicembre. La camera ardente per il sacerdote che ha fondato il complesso ospedaliero sarà infatti aperta soltanto domani e, per ora, solo pochi amici hanno voluto rendere omaggio alla salma. Dinanzi al cancello chiuso, costantemente controllato da due vigilantes, stazionano le telecamere e i giornalisti di varie testate. - Quiete assoluta, questa mattina, al S.Raffaele di Milano, e presso la residenza di don Verzé, morto il 31 dicembre. La camera ardente per il sacerdote che ha fondato il complesso ospedaliero sarà infatti aperta soltanto domani e, per ora, solo pochi amici hanno voluto rendere omaggio alla salma. Dinanzi al cancello chiuso, costantemente controllato da due vigilantes, stazionano le telecamere e i giornalisti di varie testate.

All'ora di pranzo, nella cappella privata della casa di don Luigi Verzè accanto all'ospedale San Raffaele di Milano, si è svolta una messa celebrata da don Martino. Poco dopo le 12 ha varcato il cancello di via Olgettina 46 il furgone della ditta che si occuperà dell'allestimento della camera ardente.



Tra le persone che hanno porto omaggio alla salma c'è anche il professor Guido Pozza, già sovrintendente scientifico del San Raffaele e tra i fondatori dell'istituto. "Andava avanti nella sua opera - ha detto il professore - ed era sereno". A raggiungere via Olgettina, anche il dottor Felice Inversi, accanto a don Verzè dal 1973. "Mi è sempre stato vicino, anche quando mi sono ammalato - ha detto Inversi -, e l'istituto per me è stata una seconda casa. L'ultima volta l'ho visto alla messa di Natale, la sua salute era già molto precaria. Era provato, ma cercava di reagire".