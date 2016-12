Arresti asilo, Gip: lei ai domiciliari, lui libero ma interdetto

Il gip di Milano Stefania Pepe ha convalidato l'arresto in flagranza di reato per Enrico Piroddi titolare dell'asilo privato Baby World Bicocca e della coordinatrice Milena Ceres, finiti in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati. Accolta la richiesta dei domiciliari fatta dal pm per la donna e anche l'interdizione per 12 mesi dall'attività professionale per l'uomo, che torna in libertà. Almeno 25 gli episodi di violenza contestati.