Architetto aggredito con l'acido a Milano, fermato un brasiliano

E' un architetto italiano di 43 anni, A.P., l'uomo aggredito con della soda caustica giovedì a Milano , nel centralissimo quartiere di Porta Venezia. In passato era stato condannato per aver diffamato una coppia di fidanzatini. Il movente dell'aggressione sarebbe legato a una questione di soldi, forse un debito che doveva essere saldato. A lanciare l'acido contro l'uomo sarebbero stato un brasiliano, che è stato individuato e fermato dalla polizia.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 15.30, l'architetto aveva appena parcheggiato quando è stato colpito con l'acido al volto e al collo. L'uomo è stato soccorso da un passante che gli ha versato acqua sulle ferite e pochi minuti dopo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda con ustioni al volto e al collo. Le sue condizioni sono definite "serie" ma i medici escludono che possa rischiare la vita.



Oltre una decina d'anni fa, il professionista, che è stato anche un insegnante, venne coinvolto in una complicata vicenda personale che alla fine l'ha portato sotto processo. L'architetto cercò di separare una coppia di ragazzi (17 anni lei e 19 lui), diffondendo una serie di volantini e lettere anonime, che puntavano a diffamare il ragazzo in relazione ai suoi comportamenti sessuali e indicavano la ragazza come spacciatrice di droga. Alle lettere si aggiunsero poi alcuni fotomontaggi che ritraevano l'allora 19enne in amplessi omosessuali. Dopo le denunce partì un'indagine che è arrivata proprio all'insegnante, condannato in primo grado nel 2010 e in secondo grado, nel 2012, a tre anni di carcere. Le accuse: calunnia aggravata, ingiurie e diffamazioni.