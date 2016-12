9 aprile 2015 Appiani, l'avvocato ucciso dall'ex cliente Madre vittima: non avrebbe testimoniato Sparatoria a Milano, il legale era in tribunale come testimone nella causa contro il killer, Claudio Giardiello. La madre: voleva dichiarare la sua astensione Tweet google 0 Invia ad un amico

22:14 - Lorenzo Alberto Claris Appiani, 37 anni, una delle vittime degli spari esplosi in tribunale a Milano, era stato l'avvocato del killer, Claudio Giardiello. Era in aula in quanto testimone nella causa per bancarotta contro il suo ex assistito. Giardiello lo ha ucciso sparandogli al torace, come ha spiegato lo zio della vittima, l'avvocato Alessandro Brambilla Pisoni.

Claris Appiani veniva da una famiglia di legge: sua madre, oggi in pensione, è avvocato mentre la sorella è magistrato. Lui stesso era molto stimato per la sua capacità di analisi del diritto.



Madre Appiani: voleva dichiarare astensione - Appiani, "anche dopo aver consultato l'Ordine degli avvocati, aveva deciso di dichiarare di volersi astenere, nel rispetto del segreto professionale, dalla testimonianza riguardo alle pratiche da lui patrocinate. E' stato colpito prima di poter fare questa dichiarazione". Lo spiega la madre della vittima, l'avvocato Alberta Brambilla Pisoni.