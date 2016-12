28 gennaio 2015 Anziani coniugi uccisi nel Varesotto Fermato vicino di casa, ha confessato Rubata una piccola somma di denaro ai coniugi in quello che sembra essere un tentativo di rapina finito nel sangue. La donna sarebbe morta strangolata mentre il marito per un colpo alla testa Tweet google 0 Invia ad un amico

13:42 - Due anziani coniugi, Martino Ferro e Graziella Campiello, sono stati uccisi per un bottino di 100 euro nella loro villetta di Venegono Inferiore (Varese). Lui, 80 anni, sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente mentre la donna, 74 anni, sarebbe stata strangolata. Alessandro Lorena, il figlio 28enne dei vicini di casa delle vittime, è stato fermato per il duplice omicidio e ha confessato in serata.

L'uomo, disoccupato, avrebbe ucciso la coppia durante un tentativo di rapina, portando via solo la piccola somma di denaro. Nella casa, infatti, è riuscito a trovare poche banconote, e non si è impossessato di oggetti di valore. Ad aprirgli la porta di casa sarebbero stati i due anziani, che lo conoscevano e si fidavano di lui.



I sospetti si sono concentrati sul figlio dei vicini dopo il racconto di un testimone che, ascoltato dai carabinieri, lo ha visto vicino alla villetta in un orario compatibile con quello del delitto.



Alessandro Lorena avrebbe cercato di fornire un alibi, ma nelle sue dichiarazioni sono emerse alcune incongruenze. Secondo le ricostruzioni, l'uomo ha colpito il pensionato con un martello nel garage adiacente all'abitazione. Poi avrebbe aggredito la moglie, strangolandola nella casa. Infine ha cercato denaro nella casa, portando via 100 euro.



A trovare i cadaveri è stato il figlio delle vittime, impiegato di banca 50enne, che è stato indagato come atto formale, per consentire di svolgere gli accertamenti tecnici irripetibili sulla sua auto e sugli abiti sequestrati.



I carabinieri del Ris di Parma hanno effettuato i rilievi nella villetta, dove si è recato anche il comandante del Reparto, il colonnello Giampiero Lago. Nel garage dove è stato trovato il cadavere dell'uomo, colpito alla testa con un corpo contundente, sono state trovate diverse tracce di sangue.