Anziana trovata morta in casa nel Lecchese: si sospetta un omicidio

Col trascorrere delle ore, ha sempre più preso corpo l'ipotesi dell'omicidio, anche se gli inquirenti per il momento si sono limitati a riferire le caratteristiche delle ferite accertate. Il rinvenimento èavvenuto alle 11.15 da una parente preoccupata in quanto la donna non dava notizie da un paio di giorni. L'anziana viveva con la sorella maggiore, costretta a letto dalla sua età e dalle sue condizioni cliniche. L'ultranovantenne è stata trovata a letto e quindi ricoverata per accertamenti e per essere accudita.



In casa sarebbero stati trovati aperti anche i rubinetti del gas, anche se su questa circostanza i carabinieri non si sono ufficialmente pronunciati. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecco per essere sottoposta ad autopsia.