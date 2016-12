Anziana mette in fuga rapinatori

Due banditi hanno provato a rapinare una lavanderia, ma la proprietaria di 76 anni è riuscita a metterli in fuga. E' accaduto a Milano, in viale Faenza. Due giovani, disarmati e col volto coperto da sciarpa, hanno aggredito la titolare della lavanderia ma la donna ha reagito e i malviventi sono fuggiti. A quel punto hanno ripiegato nella tabaccheria accanto e hanno rapinato il proprietario di 33 anni, portando via un bottino di 3mila euro.