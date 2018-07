Anziana denuncia un furto ma all'arrivo dei carabinieri rivela: volevo compagnia

"Ci sono i ladri, venite". Ma all'arrivo dei carabinieri, l'anziana che li aveva chiamati confessa tra le lacrime che non c'erano malviventi e che lei voleva solo parlare con qualcuno. E' successo domenica pomeriggio in zona Po, quartiere residenziale di Cremona. La pensionata, vedova di 81 anni, ha chiamato il 112, segnalando un furto in atto. Una pattuglia si è recata sul posto e, dopo un rapido accertamento, ha appurato che si trattava di un falso allarme.