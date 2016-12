Annega surfista su Lago di Garda

Un surfista tedesco è morto annegato nelle acque del lago di Garda, nella frazione di Campione, a Tremosine sul Garda, nel Bresciano. Stava surfando quando alcuni presenti lo hanno visto andare sott'acqua e non riemergere. Inutili i soccorsi. Falso allarme invece per un altro 25enne cercato per ore dopo che alcuni turisti hanno riferito di averlo visto tuffarsi a mezzanotte e poi sparire. Il giovane è stato invece ritrovato sano e salvo.