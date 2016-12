Alta Val Brembana, 33enne muore precipitando in un dirupo

Un escursionista di 33 anni è precipitato per circa 150 metri e ha perso la vita nei pressi del Monte Ponteranica, in Alta Val Brembana, sul confine tra le province di Bergamo e Sondrio, a circa 2.200 metri di altitudine. Il ragazzo era uscito per un'escursione con alcuni amici quando, forse complice la pioggia, è scivolato su una roccia. I compagni hanno dato subito l'allarme, ma solo dopo alcune ore i soccorsi sono riusciti a recuperare il corpo.