Aliante precipita e finisce in torrente nel Pavese, pilota illeso

Un aliante decollato da Tortona (Alessandria) è precipitato nel torrente Staffora, in località Casa Galeotti a Bagnaria (Pavia). L'abilità del pilota, un uomo di 42 anni, ha impedito che l'incidente potesse avere gravi conseguenze. L'uomo ha riportato solo qualche lieve contusione. Sul posto sono subito intervenuti il 118 e i vigili del fuoco: questi ultimi stanno conducendo accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.