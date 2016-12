Alberto Stasi: "Vado spesso a trovare Chiara al cimitero e parlo con lei"

14:52 - Sono passati più di due mesi dalla sentenza che ha condannato per omicidio Alberto Stasi. Il giovane chiede che chi sa qualcosa parli, racconta: "Vado spesso a trovarla alla sua tomba", e dice che gli piacerebbe incontrare i suoi genitori. L'ex fidanzato della ragazza si rivolge poi "a chiunque eventualmente sappia qualcosa. Non ho ucciso io Chiara. Chi sa si metta una mano sulla coscienza ed esca allo scoperto.

In un'intervista al Quotidiano nazionale, Alberto si rivolge poi ai genitori di Chiara esprimendo la speranza di "incontrarli un giorno senza 'impormi' sul loro dolore". "Mi piacerebbe vederli - dice -, ma non lo faccio perché ho paura che pensino sia una strategia legale". Stasi racconta poi le sue frequenti visite alla tomba di Chiara e di lei dice: "Mi piace ricordarla nei nostri momenti felici. Quando vado a trovarla al cimitero, le parlo come si fa con una persona a cui si vuole molto bene, ma che non è più qui. Faccio lo stesso con mio padre".



"La mia vita non è facile - aggiunge -. Affronto tutto giorno per giorno, perché sarebbe troppo opprimente per me anche soltanto pensare a ciò che potrei dover ingiustamente affrontare. Ora aspetto le motivazioni della sentenza. E' un momento in cui è difficile trovare la concentrazione necessaria per fare qualsiasi cosa. In pratica, sopravvivo in attesa di capire cosa potrà succedere".